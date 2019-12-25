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Спектакль "Прикинь, что ты – Бог"
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль "Прикинь, что ты – Бог"

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Философская история в 12 импровизированных сценах.

Спектакль по мотивам неизвестной пьесы Матея Вишнека, поставленный режиссером Александром Баргманом. О чем история двенадцати выбранных из пьесы сцен? О человеке, свободе, смысле существовании и своем месте в мире. О том, что такое Бог и есть ли он внутри людей.

Короткие зарисовки полны актерской импровизации. Здесь и история о том, как кофе может удержать в живом мире, как прилив перелистывает время и как бывает одинок человек.

Цена: от 300 рублей

Адрес: Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19

Фото: www.teatrvfk.ru

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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