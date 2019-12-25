В театре на "Литейном" покажут спектакль "Превращение". Эот театральное сочинение режиссёра Геннадия Тростянецкого 2018 года по рассказу Metamorphosis Франца Кафки 1912 года в переводе с немецкого Соломона Апта.
Ассистенты режиссёра:
По музыкальному оформлению – Юрий Турчин
По звуку – Андрей Телятников, Наталия Котисова
По драматургической композиции – Александр Козырев
По пантомиме – Павел Мансуров, Николай Курушев
Автор зонгов – Ася Ширшина
Художники-постановщики:
Сцена – Денис Денисов
Костюмы – Таисия Хижа
Грим – Наталья Кривовязова
Свет – Денис Дьяченко
Консультант по языку жестов – Ольга Парфёнова
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