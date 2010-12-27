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Новости куда сходить в петербурге
Спектакль «Повелитель мух» в МДТ — Театре Европы
Сегодня, 19:00
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nadiputintseva
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Спектакль «Повелитель мух» в МДТ — Театре Европы

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13 ноября зрителя увидят инсценировку знакового романа XX века Уильяма Голдинга

Создателю романа, который сегодня считается классикой современной литературы и лучшим описанием своего столетия, пришлось обойти с десяток издательств, чтобы его книга увидела свет.

Эта история о жутких приключениях группы мальчишек, которые в результате авиакатастрофы оказались без взрослых на необитаемом острове. События, описанные в произведении, считаются аллегорией на страшные события мировой истории.

Мальчикам неожиданно пришлось повзрослеть и лишиться своего детского восприятия на мир. Эта история очень мрачная и безнадежная.

Автор полагал, что человек, задающий себе вопрос о безнадежности, значит, что надежда еще есть. 

Цена: от 200

Теги: голдинг , куда сходить в спб , повелитель мух , театр
Категории: Театр куда сходить в петербурге

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