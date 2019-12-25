Возрастное ограничение: 12+.

В Малом драматическом театре окажут спектакль "Повелитель мух". Актеры: А.А.Быковский, И.Чепура, Н.П.Сидоров Е.Санников, В.Селезнев, С.Никольский, А.Козин, М.Титоренко, В.Андреев, Л.Луценко, Е.Зарубин.

В спектакле "Повелитель мух" театр совершает попытку исследования процессов разрушения личности человека. История рассказывает о детях, которые, попав на необитаемый остров, становятся дикарями и убийцами.

Премьера состоялась 4 июня 2009 года.

Спектакль идет без антракта 2 часа 10 минут.