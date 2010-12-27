В четверг, 5 августа, в петербургском театре "Приют комедианта" покажут спектакль "Последний пылкий влюбленный". Основой постановки станет пьеса американского драматурга.
Сюжет расскажет о владельце рыбного ресторана Барни Кэшмену, которому уже за 40. Более 20 лет он прожил с женой, воспитал троих детей и организовал успешный бизнес. За всю свою жизнь он ни разу не подрался, не ввязался ни в какую авантюру, не изменял жене, не отрывался на рок-концерте, не злоупотреблял алкоголем, носил только респектабельные синие костюмы и скучал на курортах. Но однажды он решает хотя бы один раз в жизни дать волю своим фантазиям и тайным желаниям.
Когда: 5 августа в 19:00
Место: Приют комедианта ()
Продолжительность: 3 часа, 1 антракт
Возрастное органичение: 18+
Билеты: в кассах театра
Фото: pkteatr.ru
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