Трагикомедия о тайных желаниях владельца рыбного ресторана на сцене "Приюта комедианта".

В четверг, 5 августа, в петербургском театре "Приют комедианта" покажут спектакль "Последний пылкий влюбленный". Основой постановки станет пьеса американского драматурга.

Сюжет расскажет о владельце рыбного ресторана Барни Кэшмену, которому уже за 40. Более 20 лет он прожил с женой, воспитал троих детей и организовал успешный бизнес. За всю свою жизнь он ни разу не подрался, не ввязался ни в какую авантюру, не изменял жене, не отрывался на рок-концерте, не злоупотреблял алкоголем, носил только респектабельные синие костюмы и скучал на курортах. Но однажды он решает хотя бы один раз в жизни дать волю своим фантазиям и тайным желаниям.

Когда: 5 августа в 19:00

Место: Приют комедианта ()

Продолжительность: 3 часа, 1 антракт

Возрастное органичение: 18+

Билеты: в кассах театра

Фото: pkteatr.ru