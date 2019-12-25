  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Последний этаж"
Сегодня, 19:00
210
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Последний этаж"

0 0

Спектакль "Последний этаж" представят 22 мая во Дворце культуры "Выборгский". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Джоанн Харрис как-то заявила: "Любовь действует наугад, как придется, и всегда падает вам на голову неожиданно, как чума". Все произошло на лестничной клетке небоскреба в самом центре города. 

По сюжету адвокат Роман затевает капитальный ремонт в новой квартире, чем раздражает соседку Викторию. В какой-то момент терпению девушки приходит конец, и, столкнувшись с соседом на лестнице, она решается выяснить с ним отношения в достаточно жесткой форме. Так персонажи знакомятся, после события начинают развиваться абсолютно непредсказуемо. 

Фото: sa-teatr.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии