Спектакль "Последний этаж" представят 22 мая во Дворце культуры "Выборгский". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Джоанн Харрис как-то заявила: "Любовь действует наугад, как придется, и всегда падает вам на голову неожиданно, как чума". Все произошло на лестничной клетке небоскреба в самом центре города.

По сюжету адвокат Роман затевает капитальный ремонт в новой квартире, чем раздражает соседку Викторию. В какой-то момент терпению девушки приходит конец, и, столкнувшись с соседом на лестнице, она решается выяснить с ним отношения в достаточно жесткой форме. Так персонажи знакомятся, после события начинают развиваться абсолютно непредсказуемо.

Фото: sa-teatr.ru