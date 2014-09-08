Спектакль "Попытка не пытка"

Спектакль представят 23 октября в Театре на Васильевском. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

На сцене ожидается трагикомедия по пьесе Сергея Габова "Не понравится – уйду". По сюжету главный герой Веня выбирает, что ему ближе – одиночество или свобода. Мир персонажа сплетен из воспоминаний и забавных ситуаций.

В какой-то момент Веня начинает искать себе невесту. Он побывает на нескольких свиданиях с абсолютно разными по характеру дамами. Герои ищут вторую половинку, без стеснения раскрывая друг перед другом секреты, мысли и тайные желания.

Фото: пресс-служба Театра на Васильевском (Владимир Постнов)