Спектакль "Попытка не пытка"
Сегодня, 19:00
144
Спектакль представят 23 октября в Театре на Васильевском. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

На сцене ожидается трагикомедия по пьесе Сергея Габова "Не понравится – уйду". По сюжету главный герой Веня выбирает, что ему ближе – одиночество или свобода. Мир персонажа сплетен из воспоминаний и забавных ситуаций. 

В какой-то момент Веня начинает искать себе невесту. Он побывает на нескольких свиданиях с абсолютно разными по характеру дамами. Герои ищут вторую половинку, без стеснения раскрывая друг перед другом секреты, мысли и тайные желания. 

Фото: пресс-служба Театра на Васильевском (Владимир Постнов)

