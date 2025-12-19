  1. Главная
Спектакль "Полярная болезнь"
Сегодня, 19:00
145
Спектакль представят 1 февраля в Театре имени Комиссаржевской. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль покажет и отсылки к северному фольклору, и историю женской дружбы, и силу духа несломленных русских женщин.

В конце XIX века этнографы зафиксировали распространенную среди северян экзотическую болезнь – мерячение. Жертвы впадали в транс: они пели песни на неизвестных языках, теряли самоконтроль, а также шли за Полярной звездой. Местные называли явление "общением с духами". 

По мнению ученых, поведение пациентов имело сходство с шизофренией. Мерячение ограничивалось с юга полярным кругом. 

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской 

