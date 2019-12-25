Спектакль "Поллианна"

Возрастное ограничение: 12+.

Одиннадцатилетняя девочка Поллианна после смерти отца переезжает в небольшой городок, в дом своей тети. Здесь довольно скучный уклад, однако девочка не собирается жить по указке. У нее есть секрет – игра, которой научил отец. Ее смысл очень прост: находить радость в любой ситуации. И чем труднее найти радость, тем интереснее.

С появлением племянницы в унылом существовании самой тети происходят изменения. Она понимает, как жизнь все-таки прекрасна. Некий симпатичный мужчина – доктор Томас Чилтон – отвергнутый когда-то навсегда, переступает порог ее дома.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com