Спектакль "Поллианна"

Возрастное ограничение: 12+.

11-летняя девочка после смерти отца переезжает в небольшой городок, в дом своей тети. Там довольно скучный уклад – тетя Полли строга и властна, но девочка абсолютно не желает жить по указке. У нее есть секрет – игра, которой ее научил отец. Смысл очень прост: находить радость в любой ситуации. Чем труднее найти радость, тем интереснее. С появлением племянницы в унылом существовании самой тети происходят изменения. Она открывает для себя всю прекрасность жизни, а некий симпатичный мужчина, доктор Томас Чилтон, отвергнутый много лет назад, переступает порог ее дома.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com