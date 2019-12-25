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Спектакль "Пиковая дама"
Сегодня, 19:00
350
himif

Спектакль "Пиковая дама"

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Новое осмысление вечной классики Пушкина – "мистический анекдот".

Спектакль "Пиковая дама" по повести великого Пушкина режиссер Игорь Ларин назвал мистическим анекдотом. Это метафизическая постановка о человека, который оказывается только игральной картой в руках судьбы.

Провидение приводит главного героя в игорный дом, мужчиной управляет слепая страсть. Ход событий уже не изменить, поэтому трагический финал так близок: в борьбе с самим собой игрок проигрывает.

Цена: от 400 рублей

Место: театр на Литейном, Литейный пр., д. 51

Фото: театр на Литейном

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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