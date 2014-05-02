Спектакль "Петр I" представят 2 июля в Театре музыкальной комедии. Начало – в 19:00. Для гостей старше 16 лет.

Петербургский театр музыкальной комедии представит премьеру русско-американского мюзикла, который посвящен жизни и деятельности императора Петра Великого. Авторы – американский композитор Фрэнк Уайлдхорн и российский драматург Константин Рубинский. Им удалось показать сложность и противоречивость характера правителя, лишив его всякой идеализации. Музыкальный руководитель и дирижер – Алексей Нефедов, сценография народного художника Вячеслава Окунева, балетмейстер – Надежда Калинина. Фото: пресс-служба Театра музыкальной комедии