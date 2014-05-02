Спектакль "Петр I"

Петербургский театр музыкальной комедии представит премьеру русско-американского мюзикла, который посвящен жизни и деятельности императора Петра Великого.
Авторы – американский композитор Фрэнк Уайлдхорн и российский драматург Константин Рубинский. Им удалось показать сложность и противоречивость характера правителя, лишив его всякой идеализации.
Музыкальный руководитель и дирижер – Алексей Нефедов, сценография народного художника Вячеслава Окунева, балетмейстер – Надежда Калинина.
Фото: пресс-служба Театра музыкальной комедии
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