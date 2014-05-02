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Спектакль "Петр I"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Петр I"

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Спектакль "Петр I" представят 2 июля в Театре музыкальной комедии. Начало – в 19:00. Для гостей старше 16 лет.

Петербургский театр музыкальной комедии представит премьеру русско-американского мюзикла, который посвящен жизни и деятельности императора Петра Великого.

Авторы – американский композитор Фрэнк Уайлдхорн и российский драматург Константин Рубинский. Им удалось показать сложность и противоречивость характера правителя, лишив его всякой идеализации. 

Музыкальный руководитель и дирижер – Алексей Нефедов, сценография народного художника Вячеслава Окунева, балетмейстер – Надежда Калинина. 

Фото: пресс-служба Театра музыкальной комедии 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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