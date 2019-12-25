Спектакль "Перемирие"

Сложная пьеса о семи днях для враждующих героев.

Пьеса "Перемирие" рассказывает о семи днях своих героев, которые есть у них для изменения жизни. Совсем как у Бога и созданного им мира. Героям надо успеть отстроить разрушенный бомбежками дома, услышать друг друга и встретить любовь. Только место действия – украинский Донбасс, а герои непримиримо воюют. Как же они договорятся и спасут свой мир?

Пьеса заняла первое место в конкурсе "Ремарка – 2018" в номинации "Весь мир".

Цена: 1000 рублей

Место: Театр "На Литейном", Литейный пр., д. 51

Фото: Театр "На Литейном" / "ВКонтакте"