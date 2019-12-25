Спектакль "Париж для двоих"

Атмосферу самого романтичного города в мире - Парижа раскроет новый спектакль в театре "Буфф".Актеры исполнят хиты знаменитых шансонье прошлого, а также мелодии современных французских авторов.
В спектакле будут задействованы Сергей Магиленич и Ольга Пикало, а также Екатерина Груца, Наталья Мартынова, Михаил Бондарук, Алексей Гуро, Владимир Сута, Наталья Домничева, Янина Олехова и другие.
Режиссёр-постановщик Эдвальд Смирнов
Художник-постановщик Яна Штокбант
Спектакль идет с одним антрактом.
Фото: театр "Буфф"
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