Спектакль "Париж для двоих"

Музыкальная постановка в стиле кабаре расскажет петербуржцам о романтичном Париже.

Атмосферу самого романтичного города в мире - Парижа раскроет новый спектакль в театре "Буфф".Актеры исполнят хиты знаменитых шансонье прошлого, а также мелодии современных французских авторов.

В спектакле будут задействованы Сергей Магиленич и Ольга Пикало, а также Екатерина Груца, Наталья Мартынова, Михаил Бондарук, Алексей Гуро, Владимир Сута, Наталья Домничева, Янина Олехова и другие.

Режиссёр-постановщик Эдвальд Смирнов

Художник-постановщик Яна Штокбант

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото: театр "Буфф"