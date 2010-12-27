Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Палата бизнес-класса" поставлен по пьесе Александра Коровкина. Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожженного коммерсанта и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки и провернет ее, несмотря на все препятствия. Кроме того, ему удается успешно втолкнуть любовницу в постель интеллигентного соседа и выбросить мужа любовницы в окно. Как ни странно, но все закончится полным хэппи-эндом.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: ДК имени Горького, Площадь Стачек, 4.

Фото: gorkogo.spb.ru