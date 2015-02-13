Спектакль "Палата бизнес-класса"

Спектакль покажут 16 мая во Дворце искусств Ленобласти. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Комедию "Палата бизнес-класса" поставил драматург Александр Коровкин. Зрителей ожидают два часа смеха и удовлетворение от торжества справедливости, поскольку этого не хватает в повседневной жизни.

В сюжете спектакля много неожиданных поворотов. В больничной палате сталкиваются коммерсант после операции и заслуженный артист-пенсионер. Бизнесмен не может смириться с изоляцией перед крупной сделкой и все равно проворачивает ее. Также он успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет супруга любовницы из окна, сделает еще большое количество безумных поступков.

