Спектакль "Палата бизнес-класса"

Петербуржцев уверяют: ожидаются два часа заразительного смеха и полное удовлетворение от торжества справедливости.
По сюжету в больничной палате сталкиваются коммерсант после пикантной операции и пожилой заслуженный артист. Бизнесмен не может смириться с изоляцией накануне крупной сделки, мужчина провернет ее, несмотря на препятствия. Он спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет супруга любовницы из окна.
Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина
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