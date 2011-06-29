Спектакль "Палата бизнес-класса" покажут 26 июня во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Петербуржцев уверяют: ожидаются два часа заразительного смеха и полное удовлетворение от торжества справедливости.

По сюжету в больничной палате сталкиваются коммерсант после пикантной операции и пожилой заслуженный артист. Бизнесмен не может смириться с изоляцией накануне крупной сделки, мужчина провернет ее, несмотря на препятствия. Он спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет супруга любовницы из окна.

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина