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Спектакль "Палата бизнес-класса"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Палата бизнес-класса"

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Спектакль "Палата бизнес-класса" покажут 26 июня во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Петербуржцев уверяют: ожидаются два часа заразительного смеха и полное удовлетворение от торжества справедливости. 

По сюжету в больничной палате сталкиваются коммерсант после пикантной операции и пожилой заслуженный артист. Бизнесмен не может смириться с изоляцией накануне крупной сделки, мужчина провернет ее, несмотря на препятствия. Он спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет супруга любовницы из окна. 

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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