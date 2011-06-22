Спектакль "Палата бизнес-класса" покажут 15 мая во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрители комедии "Палата бизнес-класса" от драматурга Александра Коровкина будут два часа хохотать. Ожидаются блистательная игра звезд сатирического жанра, неожиданные повороты сюжета и реалистичные персонажи.

По сюжету спектакля в больничной палате сталкиваются коммерсант и заслуженный артист. Бизнесмен не может смириться с изоляцией накануне крупной сделки и все равно провернет ее. Герой спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет супруга любовницы из окна и сделает еще массу безумных поступков. В итоге – хеппи-энд.

Фото: estrada.spb.ru