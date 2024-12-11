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Спектакль "Отдам бывшего в хорошие руки"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Отдам бывшего в хорошие руки"

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Спектакль "Отдам бывшего в хорошие руки" представят 6 февраля во Дворце культуры "Выборгский". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

"Завязываются" события спектакля на том, что "супермен с района" Игорь случайно спасает Катю, отчаявшуюся девушку. После этого у них начинается романтическая дружба. 

Когда молодые люди встречаются в гостях у парня, Катя думает, что он – маньяк. Пока Игорь отвлекается, девушка уже решила сбежать, однако, вставив ключ в замок, случайно сломала его. 

Кроме того, в дом персонажа приходит внезапно бывшая супруга Мари. Далее сюжет развивается очень комично. 

Фото: comedytheatre.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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