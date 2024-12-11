Спектакль "Отдам бывшего в хорошие руки" представят 6 февраля во Дворце культуры "Выборгский". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

"Завязываются" события спектакля на том, что "супермен с района" Игорь случайно спасает Катю, отчаявшуюся девушку. После этого у них начинается романтическая дружба.

Когда молодые люди встречаются в гостях у парня, Катя думает, что он – маньяк. Пока Игорь отвлекается, девушка уже решила сбежать, однако, вставив ключ в замок, случайно сломала его.

Кроме того, в дом персонажа приходит внезапно бывшая супруга Мари. Далее сюжет развивается очень комично.

Фото: comedytheatre.ru