Спектакль "Остров заблудших душ"

Спектакль создавали для тех, кто устал от нравоучений, философии и банальных сюжетов. История расскажет о любви, изменах и об интеллектуальных поединках.
Комедия поставлена по пьесе ирониста современности Вуди Аллена Central Park West. В центре событий оказывается успешный психоаналитик Филлис. Героиня помогает людям при деньгах решать психологические проблемы. Женщине кажется, что ее семья идеальна, но однажды становится известно об измене мужа Сэма.
Фото: пресс-служба Театра в Хамовниках
