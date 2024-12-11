Спектакль "Операция "Развод" представят 26 января во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В спектакле кипят шпионские страсти, а интрига закручивается все сильнее. Все эти действия сдобрены острыми шутками – и на тему политики, и на общие темы. Есть в постановке и что-то детективное, и что-то драматическое.

Обе части по своему интересны, однако самое динамичное и яркое ожидает зрителей ближе к финалу. Развязка окажется совершенно неожиданной.

Спектакль "Операция "Развод" – из разряда тех, на которые хочется сходить повторно, поскольку сюжет не надоедает, а актеры никогда не разочаровывают.

Фото: estrada.spb.ru