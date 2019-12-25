Спектакль "Олеся. История любви"

Молодой писатель Иван приезжает в Полесье в поисках нового сюжета. Цивилизованный городской житель с иронией изучает быт и традиции местных крестьян.
Однажды, заблудившись в лесу, Иван набредает на дом старухи Мануйлихи и ее внучки Олеси, которых изгнали из деревни за колдовство. Очарованный красотой Олеси Иван готов жениться на ней и увезти в город. Но сможет ли он преодолеть те самые предрассудки, или груз общественного мнения и языческих суеверий сломает его любовь к юной ведьме?
Продолжительность: 1 час 30 минут
Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27
Фото: pkteatr.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все