Спектакль "Олеся. История любви"

Возрастное ограничение: 16+.

Молодой писатель Иван приезжает в Полесье в поисках нового сюжета. Цивилизованный городской житель с иронией изучает быт и традиции местных крестьян.

Однажды, заблудившись в лесу, Иван набредает на дом старухи Мануйлихи и ее внучки Олеси, которых изгнали из деревни за колдовство. Очарованный красотой Олеси Иван готов жениться на ней и увезти в город. Но сможет ли он преодолеть те самые предрассудки, или груз общественного мнения и языческих суеверий сломает его любовь к юной ведьме?

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru