В театре на Васильевском покажут спектакль "Охота жить". ктерская труппа представит зрителям судьбы "чудиков", созданных Шукшиным.
Герои избранных рассказов Шукшина поют и трудятся, пьют, пляшут, любят, дышат, живут под одним общим небом. Все они старые знакомые, друзья, земляки, у которых "сердце мясом приросло к жизни".
Инсценировка – Р.Смирнов, А.Цыпин
Режиссер-постановщик, художник-постановщик – Р.Смирнов
Художник по костюмам – Н.Велегжанинова
Художник по свету – В.Рожков
Хореография – С.Агафонов
Концертмейстер – Е.Григорьева
Музыкальное оформление – В.Бычковский
Видео – М.Зорин
Спектакль идет с одним антрактом.
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