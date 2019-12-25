В театре на Васильевском.

В театре на Васильевском покажут спектакль "Охота жить". ктерская труппа представит зрителям судьбы "чудиков", созданных Шукшиным.

Герои избранных рассказов Шукшина поют и трудятся, пьют, пляшут, любят, дышат, живут под одним общим небом. Все они старые знакомые, друзья, земляки, у которых "сердце мясом приросло к жизни".

Инсценировка – Р.Смирнов, А.Цыпин

Режиссер-постановщик, художник-постановщик – Р.Смирнов

Художник по костюмам – Н.Велегжанинова

Художник по свету – В.Рожков

Хореография – С.Агафонов

Концертмейстер – Е.Григорьева

Музыкальное оформление – В.Бычковский

Видео – М.Зорин



Спектакль идет с одним антрактом.