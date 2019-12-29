Спектакль "Однажды в Эльсиноре. Гамлет"

Трагифарс в двух действиях.

"Однажды в Эльсиноре" – трагифарс в двух действиях по мотивам шекспировской трагедии "Гамлет". В произведении описывается развязка трагических событий в средневековом замке.

Действие происходит в середине XX века, когда появился рок-н-ролл и обострилось вечное противостояние "отцов и детей". В центре постановки буржуазное общество 50-х, крупная клановая семья, в родственных связях которой напутаны преступления.

Цена: от 900 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"