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Спектакль "Однажды в Эльсиноре. Гамлет"
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль "Однажды в Эльсиноре. Гамлет"

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Трагифарс в двух действиях.

"Однажды в Эльсиноре"  – трагифарс в двух действиях по мотивам шекспировской трагедии "Гамлет". В произведении описывается развязка трагических событий в средневековом замке.

Действие происходит в середине XX века, когда появился рок-н-ролл и обострилось вечное противостояние "отцов и детей". В центре постановки буржуазное общество 50-х, крупная клановая семья, в родственных связях которой напутаны преступления.

Цена: от 900 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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