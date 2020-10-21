Спектакль "Оборванец"

По сюжету спектакля в некоем пространстве встретились чужая жена, разбитная подруга, недалекий приятель, занудная соседка, незнакомец в пальто, кот, Леля из Челябинска, тетрадки с Некрасовым на обложке, блюдечко и монетка с английской королевой. Из мелочей и набросков сложилось несколько разбитых жизней.
Режиссер Тимур Насиров поставил "Оборванца" как сумеречный блюз при неверном свете вокзальных фонарей в ожидании поезда. Милые и несчастные персонажи ожидают своего чуда и обижаются на прошлое.
Фото: пресс-служба театра "Мастерская"
