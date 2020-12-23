Спектакль "Номер 13" покажут 20 июня в ДК "Выборгский". Начало – в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Пьеса Рэя Куни уже почти 30 лет идет на сценах по всему миру. Сюжет закручивается вокруг помощника премьер-министра Великобритании, решившего провести вечер в отеле с секретаршей своего политического оппонента. Но свидание неожиданно прерывает страшная находка – труп в окне гостиничного номера.

На пути постоянно возникают то надоедливые сотрудники отеля, то ревнивый муж, то ничего не подозревающая супруга. Каждая попытка выкрутиться лишь сильнее запутывает героев.

Фото: comedytheatre.ru