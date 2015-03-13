Спектакль "Номер 13"

Комедию "Номер 13" представят 8 августа в ДК "Выборгский". Начнется спектакль в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса "Номер 13" вошла в золотой фонд Британского театра как одна из лучших английских комедий ХХ века. Действия разворачиваются в отеле.

В центре истории – помощник премьер-министра Великобритании Ричард, который снял номер в отеле, чтобы провести вечер наедине с секретаршей своего политического оппонента. Однако именно в это время они находят в окне своего номера тело человека, и его нужно убрать во избежание скандала. Им мешают персонал, жена Ричарда и ревнивый муж секретарши. Каждый шаг только запутывает ситуацию.

Комедия "Номер 13" приобретает новые подробности и повороты сюжета на протяжении всего спектакля.

Фото: Pxhere