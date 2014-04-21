Спектакль "Ничего этого не будет"

Спектакль покажут 21 декабря в Каменноостровском театре. Начнется постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль поставил Роман Михайлов по тексту, который написан им специально для БДТ имени Товстоногова. По сюжету главный герой живет в маленьком городе и ни с кем не общается. Однажды он отправляется в деревню, чтобы пожить "нормальной жизнью". Но деревенская жизнь оказывается непривычной…

Вокруг персонажа закручивается хоровод смыслов и ощущений: все жители посещают местный клуб, смотрят необычные спектакли… Их фрагменты складываются в единую картину, связывающую прошлое и будущее.

Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова (Стас Левшин)