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Спектакль "Не в свои сани не садись"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Не в свои сани не садись"

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Спектакль "Не в свои сани не садись" представят 18 июня во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Жителям и гостям Петербурга представят комедию по пьесе Александра Островского. Это спектакль режиссера Романа Самгина и художника-сценографа Ольги Шагалиной. 

Все действия разворачиваются в уездном городе Черемухин. Дочь купца влюбляется в заезжего молодца, он красив и красиво говорит. Но у офицера свои цели – выгодно жениться, чтобы поправить материальное положение. Отец девушки понимает намерение и устраивает ему проверку. 

В постановке много музыки, песен, движения и пластики. 

Фото: brelcg.com 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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