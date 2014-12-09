Спектакль "Не в свои сани не садись" представят 18 июня во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Жителям и гостям Петербурга представят комедию по пьесе Александра Островского. Это спектакль режиссера Романа Самгина и художника-сценографа Ольги Шагалиной.

Все действия разворачиваются в уездном городе Черемухин. Дочь купца влюбляется в заезжего молодца, он красив и красиво говорит. Но у офицера свои цели – выгодно жениться, чтобы поправить материальное положение. Отец девушки понимает намерение и устраивает ему проверку.

В постановке много музыки, песен, движения и пластики.

Фото: brelcg.com