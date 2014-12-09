Спектакль "Не в свои сани не садись"

Жителям и гостям Петербурга представят комедию по пьесе Александра Островского. Это спектакль режиссера Романа Самгина и художника-сценографа Ольги Шагалиной.
Все действия разворачиваются в уездном городе Черемухин. Дочь купца влюбляется в заезжего молодца, он красив и красиво говорит. Но у офицера свои цели – выгодно жениться, чтобы поправить материальное положение. Отец девушки понимает намерение и устраивает ему проверку.
В постановке много музыки, песен, движения и пластики.
Фото: brelcg.com
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