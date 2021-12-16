Спектакль "Не в свои сани не садись!" 

ДК "Выборгский" 25 августа представит искрометный спектакль. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Пьесы Александра Островского врываются в нашу жизнь ещё со школьного возраста. По произведениям создаются яркие театральные постановки, объединяющие зрителей разных поколений. Драматург продолжает менять нашу жизнь, его пьесы затрагивают жизненные темы и рассказывают о людских нравах и взаимоотношениях, которые всегда актуальны.

Зрители попадут в уездный город Черемухино. История о необычной влюблённости дочери местного купца в молодого кавалериста. Но на уме у молодца лишь выгода… Пора раскрыть истинные намерения жениха!

Роман Самгин (режиссёр) и Ольга Шагалина (художник-сценограф) принесут неподдельное ощущение радости. Игра яркой и блистательной молодежи вместе с музыкой, песнями и танцами поднимут бурю чувств и станут лекарством для настроения в тяжелый будний день. И свои люди сочтутся!

В главных ролях: народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Николенко, заслуженный артист России Борис Шувалов.

Погружение в мир поэтичной пьесы Островского продлится 2 часа 15 минут (с антрактом).

Фото: ДК Выборгский