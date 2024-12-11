  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "НеПлохие парни"
Сегодня, 19:00
264
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "НеПлохие парни"

0 0

Спектакль "НеПлохие парни" покажут 2 февраля в Балтийском доме. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Эта история, поставленная по пьесе Марка Камолетти, о парне Жан-Мишеле. Он обаятелен и привлекателен, работает архитектором в Париже.

Покорять столицу персонаж уехал 5 лет назад из небольшого городка. Теперь у него и квартира в элитном районе, и достойная зарплата, и дама сердца. Не одна, а три. И каждая думает, что она единственная. 

Девушки не встретились только потому, что они стюардессы. Несколько раз в неделю герой меняет образ жизни.

Однажды схема дает сбой, и все три дамы оказываются в одно время в одном месте. 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии