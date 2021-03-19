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Спектакль "Наши жены"
Сегодня, 18:30
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Спектакль "Наши жены"

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Спектакль "Наши жены" представят 27 апреля во Дворце культуры "Выборгский". Стартует постановка в 18:30. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль расскажет, в чем секрет супружеского счастья, и что прочнее – мужская дружба или взаимоотношения с женами. Устоят ли герои Поль, Макс и Симон под напором любимых женщин? 

По сюжету трое друзей детства по традиции встречаются раз в неделю поиграть в покер. В один из таких вечеров события разворачиваются невероятным образом: мужчины оказываются перед сложнейшим выбором, который грозит положить конец этой 30-летней дружбе и привлечь внимание полиции. 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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