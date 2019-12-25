Спектакль "Нараяма"

Притча о материнской и сыновней любви (16+).

У подножия горы Нараяма стоит бедная японская деревенька, где лежат вечные снега и кружат вороны. Местные жители верят, что высоко живет бог Нараяма, принимающий под крыло ушедших стариков.

Бабушка О-Рин давно считает, что ей пора уходить, но в семье все не гладко, и без бабушки все рухнет. О-Рин хранит очаг, но мечтает уйти к Нараяме. Сын женщины, Тацухэй, обожает мать, но не может выбрать: проводить ее на гору или возжелать долгой жизни рядом с семьей.

Цена билетов: от 800 рублей

Место: театр "Мастерская", улица Народная, 1

Фото: театр "Мастерская"