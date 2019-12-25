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Спектакль "Налево от лифта"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Налево от лифта"

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Спектакль "Налево от лифта" представят 26 октября в Колизее. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Действия спектакля разворачиваются во Франции 80-х годов прошлого века. Это время скромного обаяния европейской буржуазии, страстей, любви и беззаботного существования.

Художники-соседи Пьер и Борис приходят на вернисаж. Пьер влюбляется в замужнюю блондинку, а Борис учиняет скандал, приревновав другую девушку Еву к кому-то из публики. 

Острота комедии усиливается тем, что дверь в квартиры Пьера и Бориса постоянно захлопывается от сквозняков. Ева ищет убежище в жилище Пьера, который ждет свою избранницу. 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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