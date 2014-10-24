Спектакль "На одном дыхании"

Возрастное ограничение: 16+.

В центре сюжета история взаимоотношений женщины и мужчины. Они думали, что ничего не может изменить их отношений, но судьба распорядилась иначе. Жизнь разбросала их в разные стороны, и только спустя годы случай вновь заставил ее вспомнить о нем. ОНА устраивает в чего него прием, а ОН и не подозревает, что им суждено встретиться.

Ни один зритель не сможет остаться равнодушным к этой доброй и трогательной истории. А блистательная игра Александра Дьяченко и Алены Ивченко, несомненно, доставит огромное удовольствие всем театралам.

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: bileter.ru