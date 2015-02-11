Спектакль "Муж моей жены"

Постановку покажут 28 июня в ДК "Выборгский". Начало в 19:15. Для зрителей старше 16 лет.

Привлекательная Драгица работает проводницей. Вся ее жизнь — дорога. Профессия наложила отпечаток и на личную жизнь героини, которая живет на две семьи. Теперь в одном городе она замужем за хозяйственным Креше, который с трепетом и нежностью готовит ей самые изысканные блюда, а в другом она вместе с Жаркецем растит дочь. Идеальная жизнь, никогда не бывает скучно, все есть — любимая работа, вкусная еда и любимая семья. Только бы поезд не выбился из расписания...

Фото: maskarad-maskarad.ru