Спектакль "Мой бедный Марат"

История любовного треугольника в "Приюте комедианта".

Нет чувства более сильного и глубокого, чем любовь, но как часто это чувство подменяется жалостью. Как часто люди отказываются от своего счастья, считая, что так будет лучше для всех, что счастье нужнее другому. "Мой бедный Марат" — история о непростых взаимоотношениях трех героев — Марата, Лики и Леонидика. Они проживают на наших глазах свои лучшие годы — юность, молодость, зрелость. Совершают ошибки, дают волю характеру, не слышат друг друга, не умеют прощать. Любовный треугольник, возникший в юности, с годами лишь обостряется, несмотря на то, что когда-то казался разорванным навсегда. Cпектакль о том, что от прошлого, как и от самих себя, невозможно убежать.

Когда: 14 августа в 19:00

Место: Приют комедианта (ул. Садовая, д. 27/9)

Длительность: 3 часа 45 минут, 2 антракта

Возврастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: Приют комедианта