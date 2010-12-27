Спектакль "Милый друг"

Спектакль по мотивам самого известного романа Ги де Мопассана состоится в театра "Балтийский дом".

В основе "Милого друга" лежит спектакль-пьеса Юрия Лоттина. Эта история о сомнительном успехе Жоржа Дюруа. Он не отличается никакими талантами и трудолюбием, однако очень мечтает об успехе и головокружительной карьере. Несмотря на это, он хорош собой и не стесняется идти по головам людей. Этого оказалось достаточно, чтобы добиться своей мечты.

Адрес: Театр-фестиваль "Балтийский дом", Александровский парк, д. 4. Продолжительность: 3 часа. Идет с антрактом.

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