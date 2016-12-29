Спектакль "Милый друг" можно сравнить с работой нынешних депутатов

На премьере в "Балтийском доме" зрители поняли, что проблемы, затронутые Мопассаном актуальны и в наше время.

В марте 2017 года театр-фестиваль “Балтийский дом” представил на суд зрителей постановку по роману Ги де Мопассана “Милый друг”. Еще во времена писателя это произведение считалось скандальным отображением пороков людей. Наша команда решила узнать мнение людей о своевременности идей автора.

По словам режиссера спектакля Натальи Индейкиной, проблема, которая была поднята Мопассаном, удивительнейшим образом сочетается и совершенно не ушла в нынешнее время. О том же, о чем автор говорил в конце XIX века, спокойно можно говорить сейчас.

“Одни хотят мощных духовных высот и развития - их право. Другие хотят власти и денег - это тоже их право. Хорошо это или плохо? Я не знаю”, - делится своими размышлениями режиссер, - денежный капитал как ценность человека являлся ведущим фактором в жизни героя Жоржа Дюруа. Он приобретал его так, как мог. Он молодец? Он достиг, чего хотел”, - резюмирует Наталья Индейкина.

Создатели постановки решили перенести действие в современные реалии. Теперь персонажи работают не в печатном издании “Французская жизнь”, а влияют на умы общественности с помощью нового средства массовой информации - телевидения.

У актера Егора Лесникова, исполняющего роль Жоржа Дюруа, есть свое мнение относительно поступков своего персонажа.

“Кое-кто сказал, что самое важное, что волнует мужчину - это женщины, власть и деньги. Те вещи, которые останавливают моего героя в плане морали и принципов, он просто откидывает для того, чтобы добиться своего”.

По мнению артиста, люди достаточно самолюбивы и тщеславны, ведь каждый хочет найти свое место в этой жизни.

“В чем-то мы с моим героем похожи. Наверное, я тоже иногда поступаюсь своими принципами. Жорж Дюруа всегда умел грамотно мимикрировать, общаться с нужными людьми. В этом плане проявляется несправедливость мироустройства: те, кто способен на решительные действия, получают желаемое. Даже если ты хороший человек, но сидишь на месте ровно, то ты останешься там же, где и начал”, - отмечает Егор Лесников.

Однако, актер со смехом подчеркнул, что ему в жизни не приходилось прибегать к методам, которыми “славится” его герой.

“Может быть, я много трачу времени с этой “другой” стратегией, может быть, надо было принять позицию моего персонажа, но что-то я пока немного торможу”, - делится с нами артист, - “какие-то темные стороны я постарался “достать” из себя для зрителей, и, конечно, я мог бы поступать как Дюруа. Каждый может. Просто я для себя решил этого не делать. Хотя у каждого из нас есть свои чертики в душе, нехорошие желания, но люди сами ответственны за свой выбор”.