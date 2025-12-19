  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Месяц в деревне"
Сегодня, 19:00
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Месяц в деревне"

0 0

Спектакль покажут 5 февраля в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Петербуржцам будет представлена одна из самых известных пьес Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Произведение ставили в театре 26 лет назад: трагический излом Натальи Петровны в исполнении Татьяны Кузнецовой покорил театралов. 

После постановка вернулась на сцену в режиссуре Романа Габриа. Вы узнаете, какую любовную работу ведет современный человек и что произойдет с классическим любовным тургеневским четырехугольником. 

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии