Спектакль "Месяц в деревне"

Спектакль покажут 5 февраля в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Петербуржцам будет представлена одна из самых известных пьес Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Произведение ставили в театре 26 лет назад: трагический излом Натальи Петровны в исполнении Татьяны Кузнецовой покорил театралов.

После постановка вернулась на сцену в режиссуре Романа Габриа. Вы узнаете, какую любовную работу ведет современный человек и что произойдет с классическим любовным тургеневским четырехугольником.

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской