Спектакль "Месяц в деревне"

Петербуржцам будет представлена одна из самых известных пьес Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Произведение ставили в театре 26 лет назад: трагический излом Натальи Петровны в исполнении Татьяны Кузнецовой покорил театралов.
После постановка вернулась на сцену в режиссуре Романа Габриа. Вы узнаете, какую любовную работу ведет современный человек и что произойдет с классическим любовным тургеневским четырехугольником.
Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской
