Спектакль "Месяц в деревне"

Спектакль покажут 1 декабря в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Зрителям представят одну из самых известных пьес Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Произведение уже ставили в театре 26 лет назад: трагический излом Натальи Петровны в исполнении Татьяны Кузнецовой покорил театралов. А в 2014 году выпустили фильм Веры Глаголевой "Две женщины", где Наталью Петровну сыграла актриса Анна Вартаньян.

После постановка вернулась на сцену в режиссуре Романа Габриа. Вы узнаете, какую любовную работу ведет современный человек и что произойдет с классическим любовным тургеневским четырехугольником.

