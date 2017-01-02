Спектакль "Место среди звезд"

Возрастное ограничение: 16+.

Легкая и веселая комедия основана на реальной истории, приключившейся с австрийской актрисой Элизабет Бергнер.

Однажды в жизнь преуспевающей актрисы Марго Крейн вторгается милая и услужливая девушка Ева Харингтон, которая пытается занять то самое место среди звезд. Удача способствует ей и оборачивается бременем сладкой жизни.

В спектакле задействован именитый актерский состав. Зрителей ждут яркие музыкальные номера и роскошные винтажные костюмы.

Адрес: Дворец культуры имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: bileter.ru