Спектакль "Место среди звезд"

Легкая и веселая комедия основана на реальной истории, приключившейся с австрийской актрисой Элизабет Бергнер.
Однажды в жизнь преуспевающей актрисы Марго Крейн вторгается милая и услужливая девушка Ева Харингтон, которая пытается занять то самое место среди звезд. Удача способствует ей и оборачивается бременем сладкой жизни.
В спектакле задействован именитый актерский состав. Зрителей ждут яркие музыкальные номера и роскошные винтажные костюмы.
Адрес: Дворец культуры имени Горького, площадь Стачек, 4
Фото: bileter.ru
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