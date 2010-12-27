Спектакль "Мещане" драматического "Театра на Васильевском" номинирован на премию "Звезда театрала"

Победителей объявят в декабре 2019 года.

Спектакль "Мещане" драматического "Театра на Васильевском" номинирован на международную ежегодную театральную премию зрительских симпатий "Звезда театрала". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Общественный совет премии выдвинул спектакль "Мещане" в номинации "Лучший спектакль. Большая форма". В настоящее время идет онлайн голосование, которое продлится до конца лета. По его итогам будет составлен шорт-лист, включающий по три спектакля в каждой номинации. Победителей объявят в декабре 2019 года.

Спектакль "Мещане" по одноименной пьесе Максима Горького поставлен главным режиссером театра Владимиром Тумановым. По словам режиссера, спектакль выделяется искренностью подачи благодаря актерам, а также тем, что в нем передан современный смысл, отражающий семейные ценности.

Поддержать театральный коллектив можно на сайте премии.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО