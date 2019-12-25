Спектакль "Мертвые души"

Спектакль-расследование по мотивам известнейшего гоголевского произведения (16+).

В театре Ленсовета придумали по мотивам легендарных гоголевских "Мертвых душ" целый спектакль-расследование. С помощью классики режиссеры попытались ответить сегодняшнего бытия.



"Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах; как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмется? и на какие слепые деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души?"



Спектакль идет 2 часа 40 минут с одним антрактом.

Цена билетов: от 750 рублей

Место: театр имени Ленсовета, Владимирский пр-т, 12

Фото: театр имени Ленсовета