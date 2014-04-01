Спектакль "Маяковский. Я сам" покажут 1 апреля во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Спектакль расскажет, по какой причине перегорел человек талантливый и известный, любимый женщинами и обласканный властями. Это история жизни и острых противоречий, взлетов и падений поэта. А главный акцент – больная любовь, треугольник взаимоотношений. Кто из них спасатель, тиран и жертва?

Литературная основа постановки – автобиография Владимира Маяковского "Я сам". Роль поэта сыграет Никита Кологривый. Режиссер инсценировки – Семен Шомин.

Фото: пресс-служба "Московского Театра Эстрады"