Спектакль "Маяковский. Я сам"

Спектакль расскажет, по какой причине перегорел человек талантливый и известный, любимый женщинами и обласканный властями. Это история жизни и острых противоречий, взлетов и падений поэта. А главный акцент – больная любовь, треугольник взаимоотношений. Кто из них спасатель, тиран и жертва?
Литературная основа постановки – автобиография Владимира Маяковского "Я сам". Роль поэта сыграет Никита Кологривый. Режиссер инсценировки – Семен Шомин.
Фото: пресс-служба "Московского Театра Эстрады"
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