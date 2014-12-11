Спектакль "Маугли: городская книга джунглей" Алексея Франдетти покажут 1 марта в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

Может ли история о мальчике, который вырос среди волков, стать актуальной для современности? Как с помощью мюзикла донести до зрителя, что значит быть человеком в сегодняшнем мире? И возможно ли создать спектакль, который будет интересен и взрослым, и детям?

Главный герой смело сражается со злом, не испытывает страха перед опасностями и находит ответы на сложные вопросы жизни: как освободиться от жестоких законов окружающего мира и найти свое место в стае.

Фото: estrada.spb.ru