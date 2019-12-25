Спектакль "Матрёнин двор"

Постановка по рассказу Солженицына.

Спектакль по мотивам одноименного произведения Солженицына о деревенской праведнице.

"Есть такие прирожденные ангелы, они скользят как бы поверх этой жижи, нисколько в ней не утопая?", пишет литератор. Ка­ждый из нас встречал таких, это — праведники, мы их видели, удивлялись ("чудаки"), пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же".

Спектакль длится 1 ч. 50 мин. без антракта.

Цена билетов: от 300 рублей

Адрес: Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19

Фото: www.teatrvfk.ru