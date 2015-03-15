Спектакль "Мастер и Маргарита" покажут 8 июня во Дворце искусств Ленобласти. Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 16+.

Все действия начинаются на Патриарших прудах в Москве. Встречаются литераторы и иностранец, который оказывается Сатаной.

В столице Сатана ставит людям зеркало, в него они могут не только посмотреться, обнажить без жалости свои пороки, но и вспомнить, что есть сила – любовь.

Создатели постановки задают вопросы о значении духовности, правды и свободы. "Мастер и Маргарита" Московского театра комедии – это спектакль, наполненный иллюзией и магией.

Фото: comedytheatre.ru