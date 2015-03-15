Спектакль "Мастер и Маргарита"

Все действия начинаются на Патриарших прудах в Москве. Встречаются литераторы и иностранец, который оказывается Сатаной.
В столице Сатана ставит людям зеркало, в него они могут не только посмотреться, обнажить без жалости свои пороки, но и вспомнить, что есть сила – любовь.
Создатели постановки задают вопросы о значении духовности, правды и свободы. "Мастер и Маргарита" Московского театра комедии – это спектакль, наполненный иллюзией и магией.
Фото: comedytheatre.ru
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