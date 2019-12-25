Спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего"

Одна из главных задач проекта – создать композицию, аккумулирующую опыт спектакля Александринского театра, поставленного Вс. Мейерхольдом на сцене в феврале 1917 года. Современный зритель окунется в прошлое.
Будет воссоздана уникальная коллекция театральных костюмов и бутафории по эскизам А. Я. Головина. Арбенин корифея учреждения Ю. М. Юрьева и Арбенин XXI века произнесут слова, которые написаны 26-летним поэтом в XIX веке, и они прозвучат более чем актуально.
Фото: alexandrinsky.ru
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