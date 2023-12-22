Спектакль "Маленький великий Пётр"

Постановку покажут 24 мая в Театре марионеток им. Деммени. Начало в 11:00 и 14:00. Возрастные ограничения: 0+

Это сказочная история о путешествии маленького царевича Петра в Голландию. Будущий император отправляется в страну умелых корабелов и бесстрашных моряков. Благодаря детским мечтам, морским приключениям, схватке с пиратами и настоящей дружбе происходит становление личности будущего государя Петра I.

Каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь билет. Дети до 14 лет без сопровождения взрослых в театр не допускаются.

Фото: ВКонтакте / Театр марионеток им. Е.С. Деммени