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Спектакль "Маленький великий Пётр"
Сегодня, 11:00
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Спектакль "Маленький великий Пётр"

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Постановку покажут 24 мая в Театре марионеток им. Деммени. Начало в 11:00 и 14:00. Возрастные ограничения: 0+

Это сказочная история о путешествии маленького царевича Петра в Голландию. Будущий император отправляется в страну умелых корабелов и бесстрашных моряков. Благодаря детским мечтам, морским приключениям, схватке с пиратами и настоящей дружбе происходит становление личности будущего государя Петра I.

Каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь билет. Дети до 14 лет без сопровождения взрослых в театр не допускаются.

Фото: ВКонтакте / Театр марионеток им. Е.С. Деммени

Теги: маленький великий пётр, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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